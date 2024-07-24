Кулеба о встрече с Ван И: я объяснил, что Украина не прогнется ни под чьи ультиматумы

По словам Кулебы, он сказал своему китайскому коллеге, что Украина никогда не прогнется ни на какие ультиматумы по поводу завершения войны.

"Украина не прогнулась ни под каким ультиматумом Путина, и Украина никогда не прогнется, если кто-либо в мире попытается говорить с нами на языке ультиматумов. Не такой президент Зеленский, не такое государство Украина и не такой народ", - сказал он.

Кроме того, глава МИД добавил, что Ван I согласился, что нужна не иллюзия мира, а нужен "справедливый и стабильный мир".