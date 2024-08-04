Кулеба знову їде до Африки: які країни відвідає вперше

Це вже четверте африканське турне Кулеби. Воно триватиме з 4 по 8 серпня. Кулеба відвідає Малаві, Замбію та Маврикій. Всі три країни міністр закордонних справ України відвідає вперше в історії.

Кулеба проведе переговори з керівництвом держав, міністрами закордонних справ, діловими та культурними колами. Головними теми буде розвиток двосторонніх відносин, також участь африканських держав у відновлення справедливого миру для України.

У Малаві акцент переговорів буде зроблено на продовольчій безпеці: обмін досвідом і технологіями у сфері сільського господарства, гуманітарна програма "Grain From Ukraine". У Замбії - двосторонні відносини та співпраця в рамках міжнародних організацій.

"У Маврикії, який є однією з найуспішніших економік Африки, особливою темою зустрічей стане залучення інвестицій та участь маврикійських бізнесів у відбудові та відновленні України", - йдеться у повідомленні.