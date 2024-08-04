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Кулеба знову їде до Африки: які країни відвідає вперше

Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вирушив до Африки. Він як глава МЗС вперше відвідає три країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ.

Це вже четверте африканське турне Кулеби. Воно триватиме з 4 по 8 серпня. Кулеба відвідає  Малаві, Замбію та Маврикій. Всі три країни міністр закордонних справ України відвідає вперше в історії.

Кулеба проведе переговори з керівництвом держав, міністрами закордонних справ, діловими та культурними колами. Головними теми буде розвиток двосторонніх відносин, також участь африканських держав у відновлення справедливого миру для України.

У Малаві акцент переговорів буде зроблено на продовольчій безпеці: обмін досвідом і технологіями у сфері сільського господарства, гуманітарна програма "Grain From Ukraine". У Замбії - двосторонні відносини та співпраця в рамках міжнародних організацій.

"У Маврикії, який є однією з найуспішніших економік Африки, особливою темою зустрічей стане залучення інвестицій та участь маврикійських бізнесів у відбудові та відновленні України", - йдеться у повідомленні.

 

Відносини Африки та України

На тлі повномасштабної війни Україна посилила дипломатичну роботу в африканському регіоні. Україна хоче залучитися більшою підтримкою африканських країн та доєднати їх до формули миру.

Протягом минулого року глава МЗС Дмитро Кулеба у 2022 вперше поїхав в африканське турне з початку повномасштабного вторгнення РФ, а минулого року він двічі відвідував Африку - навесні та восени.

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МЗС УкраїниАфрикаДмитро Кулеба