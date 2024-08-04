Кулеба снова едет в Африку: какие страны посетит впервые

Это уже четвёртое африканское турне Кулебы. Оно продлится с 4 по 8 августа. Кулеба посетит Малави, Замбию и Маврикий. Все три страны министр иностранных дел Украины посетит впервые в истории.

Кулеба проведет переговоры с руководством государств, министрами иностранных дел, деловыми и культурными кругами. Главными темами будет развитие двусторонних отношений, а также участие африканских государств в восстановлении справедливого мира для Украины.

В Малави акцент переговоров будет сделан на продовольственной безопасности: обмен опытом и технологиями в сфере сельского хозяйства, гуманитарная программа "Grain From Ukraine". В Замбии - двусторонние отношения и сотрудничество в рамках международных организаций.

"В Маврикии, являющейся одной из самых успешных экономик Африки, особой темой встреч станет привлечение инвестиций и участие маврикийских бизнесов в восстановлении и восстановлении Украины", - говорится в сообщении.