RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Кулеба снова едет в Африку: какие страны посетит впервые

Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отправился в Африку. Он как глава МИД впервые посетит три страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел.

Это уже четвёртое африканское турне Кулебы. Оно продлится с 4 по 8 августа. Кулеба посетит Малави, Замбию и Маврикий. Все три страны министр иностранных дел Украины посетит впервые в истории.

Кулеба проведет переговоры с руководством государств, министрами иностранных дел, деловыми и культурными кругами. Главными темами будет развитие двусторонних отношений, а также участие африканских государств в восстановлении справедливого мира для Украины.

В Малави акцент переговоров будет сделан на продовольственной безопасности: обмен опытом и технологиями в сфере сельского хозяйства, гуманитарная программа "Grain From Ukraine". В Замбии - двусторонние отношения и сотрудничество в рамках международных организаций.

"В Маврикии, являющейся одной из самых успешных экономик Африки, особой темой встреч станет привлечение инвестиций и участие маврикийских бизнесов в восстановлении и восстановлении Украины", - говорится в сообщении.

 

Отношения Африки и Украины

На фоне полномасштабной войны Украина усилила дипломатическую работу в африканском регионе. Украина хочет привлечь большую поддержку африканских стран и присоединить их к формуле мира.

В течение прошлого года глава МИД Дмитрий Кулеба в 2022 году впервые поехал в африканское турне с начала полномасштабного вторжения РФ, а в прошлом году он дважды посещал Африку - весной и осенью.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МИД УкраиныАфрикаДмитрий Кулеба