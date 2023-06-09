Кулеба жорстко пройшовся по ООН через відсутність реакції на підрив Каховської ГЕС

Він зазначив, що швидка реакція - це не про міжнародні організації, оскільки у них своя бюрократія та стримуючі фактори.

"Тут просто, я вибачаюсь за недипломатичний термін, але ООН дуже конкретно, буду дипломатом, "помилилася" в день теракту. Вони святкували День російської мови і набрали в рота води. Я думаю, що якби вони набрали в рот дніпровської води, змішаної з машинним маслом та кров'ю, можливо, вони б трохи інакше поводилися. Але оскільки Нью-Йорк далеко і там інша вода, то вони примудрилися весь день мовчати і нічого не робити", - зазначив Кулеба.

Міністр також зазначив, що хоче захистити офіс ООН в Україні, оскільки він організував невелику команду в Херсоні для допомоги. Але навіть така реакція була неадекватною для масштабу трагедії.

Кулеба додав, що після розмови зі співробітниками офісу вони подвоїли зусилля та сформували дві команди, які готові їхати на лівий берег області та допомагати з евакуацією та гуманітаркою, якщо Росія надасть гарантії безпеки. Але, за словами міністра, цього, ймовірно, не станеться.

Підрив Каховської ГЕС та скандал з ООН

Нагадаємо, росіяни 6 червня вночі підірвали Каховську ГЕС. Внаслідок теракту було зруйновано греблю, що призвело до затоплення частини населених пунктів Херсонської області.

Цього ж дня ООН ніяк не відреагувала на трагедію. При цьому Організація оприлюднила у себе в Twitter пост про День російської мови, що викликало велике невдоволення у суспільстві.

При цьому сьогодні чиновник Організації Джеремі Лоуренс оскандалився заявою про те, що ООН поки що не може розглядати підрив Каховської ГЕС як воєнний злочин через "неможливість встановлення обставин інциденту".