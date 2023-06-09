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Кулеба жестко прошелся по ООН из-за отсутствия реакции на подрыв Каховской ГЭС

Фото: Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Организация Объединенных Наций набрала в рот воды в день, когда россияне подорвали Каховскую гидроэлектростанцию. Молчание ООН было ошибочным.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

Он отметил, что быстрая реакция - это не про международные организации, поскольку у них своя бюрократия и сдерживающие факторы.

"Здесь просто, я извиняюсь за недипломатический термин, но ООН очень конкретно, буду дипломатом, "ошиблась" в день теракта. Они праздновали День русского языка и набрали в рот воды. Я думаю, что если бы они набрали в рот днепровской воды, смешанной с машинным маслом и кровью, возможно, они бы немного иначе себя вели. Но поскольку Нью-Йорк далеко и там другая вода, то они умудрились весь день молчать и ничего не делать", - отметил Кулеба.

Министр также отметил, что хочет защитить офис ООН в Украине, поскольку он организовал небольшую команду в Херсоне для помощи. Но даже такая реакция была неадекватной для масштаба трагедии.

Кулеба добавил, что после разговора с сотрудниками офиса они удвоили усилия и сформировали две команды, которые готовы ехать на левый берег области и помогать с эвакуацией и гуманитаркой, если Россия предоставит гарантии безопасности. Но, по словам министра, этого, вероятно, не случится.

Подрыв Каховской ГЭС и скандал с ООН

Напомним, россияне 6 июня ночью подорвали Каховскую ГЭС. В результате теракта была разрушена дамба, это привело к затоплению части населенных пунктов Херсонской области.

В этот же день ООН никак не отреагировала на трагедию. При этом Организация обнародовала у себя в Twitter пост про День русского языка, что вызвало большое недовольство в обществе.

При этом сегодня чиновник Организации Джереми Лоуренс оскандалился заявлением о том, что ООН пока не может рассматривать подрыв Каховской ГЭС как военное преступление из-за "невозможности установить обстоятельства инцидента".

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