Кулеба о "зерновом коридоре": мы в двух шагах от сделки с Россией

"Мы находимся на финальной стадии, и теперь все зависит от России. Если они действительно этого хотят, экспорт зерна начнется в ближайшее время. Если они используют его для продолжения своих голодных игр, они будут продолжать настаивать на важности переговоров", - подчеркнул министр.

Кулеба заверил, что Украина готова экспортировать свое зерно на международный рынок.

"Мы находимся в одной лодке со странами, которые отчаянно нуждаются в том, чтобы мы отправляли им наше зерно, потому что мы так же отчаянно нуждаемся в его экспорте", - добавил он.

При этом министр подчеркнул, что Россия не заинтересована в том, чтобы Украина экспортировала свое зерно.

"Я вижу только одну возможную причину: они хотят показать странам Африки и Азии, что хотят спасти их от нехватки продовольствия. Но это правда, Россия не заинтересована в том, чтобы Украина экспортировала, потому что они знают, что если мы будем экспортировать, мы будем получать доходы с международных рынков, и это сделает нас сильнее", - добавил он.