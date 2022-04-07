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Кулеба о заявлениях Лаврова: Готов встречаться с кем угодно по вопросам мира в Украине

Фото: Дмитрий Кулеба (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил о готовности к новым встречам с российским визави Сергеем Лавровым, несмотря на его соучастие в военных преступлениях РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на брифинг главы МИД.

Кулеба назвал риторику российского МИД направленной на срыв любых переговоров. Однако министр готов руководствоваться национальными интересами.

"Из того, что я слышал от министра Лаврова, я никакого оптимизма не получаю. Каждый его комментарий нацелен на срыв переговоров, а не на их продолжение. Я уже с ним встречался в Анталии. У меня нет к нему каких-то особых чувств, которые помешали бы мне с ним встретиться снова, если это нужно Украине", – заявил дипломат.

Кулеба добавил, что отвержение российским министром зверств в Буче и других городах и селах Киевской области делает его соучастником преступлений. Однако официальный статус Лаврова придает смысл разговорам с ним.

"Лавров часть системы Путина. То, что он оправдывает преступления совершенные в Буче и других городах, селах Украины и называет их фейком, делает его соучастником. Но я готов встречаться, потому что он официальное лицо. Если это вопрос мира в Украине, то я готов встречаться с кем угодно", – резюмировал министр.

К слову, глава МИД сравнил предстоящее сражение за Донбасс с битвами Второй мировой войны.

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