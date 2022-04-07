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Кулеба про заяви Лаврова: Готовий зустрічатися будь з ким з питань миру в Україні

Фото: Дмитро Кулеба (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив про готовність до нових зустрічей із російським візаві Сергієм Лавровим, попри його співучасть у воєнних злочинах РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на брифінг очільника МЗС.

Кулеба назвав риторику російського МЗС такою, що спрямована на зрив будь-яких перемовин. Проте, міністр готовий керуватися національними інтересами.

"З того, що я чув від міністра Лаврова, я ніякого оптимізму не отримую. Кожен його коментар націлений на зрив переговорів, а не на їхнє продовження. Я вже з ним зустрічався в Анталії. У мене немає щодо нього якихось особливих почуттів, які б завадили мені з ним зустрітися знову, якщо це потрібно Україні"", – заявив дипломат.

Кулеба додав, що заперечення російським міністром звірств у Бучі та інших містах і селах Київщини робить його співучасником злочинів. Однак, офіційний статус Лаврова додає сенсу розмовам із ним.

"Лавров частина системи Путіна. Те, що він виправдовує злочини вчинені у Бучі та інших містах та селах України і називає їх фейком, робить його співучасником. Але я готовий зустрічатися, бо він офіційна особа. Якщо це питання миру в Україні, то я готовий зустрічатися будь з ким", – резюмував міністр.

До слова, очільник МЗС порівняв майбутню битву за Донбас із боями Другої світової війни.

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