Кулеба заявив про "швидкі постачання зброї" та нові санкції після зустрічі з міністрами G7

"Я взяв участь у міністерській зустрічі G7 на запрошення голови японського МЗС Йосімаса Хаясі. Ми зосередилися на всьому, що потрібно для перемоги України у 2023 році. Будуть швидкі поставки зброї та нові санкції. Росія повинна усвідомити, що ми не втомимося протидіяти її агресії", - написав Кулеба.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США та країни G7 мають намір 24 лютого запровадити новий масштабний пакет санкцій проти Росії.

Також ми писали, що країни "Великої сімки" заявили про готовність виділити Україні 32 млрд доларів фінансової допомоги у 2023 році.

При цьому прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда та прем'єр Канади Джастін Трюдо домовилися, що країни G7 сприятимуть співпраці з метою підтримки України у війні з РФ.

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