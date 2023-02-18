UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Кулеба заявив про "швидкі постачання зброї" та нові санкції після зустрічі з міністрами G7

Фото: глава МЗС Дмитро Кулеба зустрівся з міністрами країн G7 (twitter.com/DmytroKuleba)
Автор: Марія Кучерявець

Міністри G7 під час зустрічі домовилися про подальшу підтримку України. Зокрема, йдеться про пришвидшення постачання зброї та введення нових санкцій проти Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-сторінку глави МЗС Дмитра Кулеби.

"Я взяв участь у міністерській зустрічі G7 на запрошення голови японського МЗС Йосімаса Хаясі. Ми зосередилися на всьому, що потрібно для перемоги України у 2023 році. Будуть швидкі поставки зброї та нові санкції. Росія повинна усвідомити, що ми не втомимося протидіяти її агресії", - написав Кулеба.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США та країни G7 мають намір 24 лютого запровадити новий масштабний пакет санкцій проти Росії.

Також ми писали, що країни "Великої сімки" заявили про готовність виділити Україні 32 млрд доларів фінансової допомоги у 2023 році.

При цьому прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда та прем'єр Канади Джастін Трюдо домовилися, що країни G7 сприятимуть співпраці з метою підтримки України у війні з РФ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
МЗС УкраїниG7Дмитро КулебаСанкції проти РосіїВійськова допомога