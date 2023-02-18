Кулеба заявил о "быстрых поставках оружия" и новых санкциях после встречи с министрами G7

"Я принял участие в министерской встрече G7 по приглашению главы японского МИД Йосимаса Хаяси. Мы сосредоточились на всем, что нужно для победы Украины в 2023 году. Будут быстрые поставки оружия и новые санкции. Россия должна осознать, что мы не устанем противодействовать его агрессии", - написал Кулеба.

Напомним, ранее сообщалось, что США и страны G7 намерены 24 февраля ввести новый масштабный пакет санкций против России.

Также мы писали, что страны "Большой семерки" заявили о готовности выделить Украине 32 млрд долларов финансовой помощи в 2023 году.

При этом премьер-министр Японии Фумио Кисида и премьер Канады Джастин Трюдо договорились, что страны G7 будут способствовать сотрудничеству в целях поддержки Украины в войне с РФ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.