Кулеба заявил о "тектоническом сдвиге" в отношениях Украины и НАТО

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил о прогрессе в отношениях между Украиной и НАТО. Об этом сообщает пресс-служба правительственного портала.

По словам Кулебы, вступление Украины в НАТО является вопросом времени. Также он отметил, что на данный момент Украина представляет интерес для Североатлантического альянса (НАТО).

"Я регулярно общаюсь с представителями Североатлантического альянса. И слышу много слов благодарности за возможность учиться у Вооруженных сил Украины. Это тектонический сдвиг в наших отношениях с НАТО. Мы больше не просители, которые просят о помощи. Мы имеем опыт. Мы важны друг для друга. Все остальное - вопрос времени. И это время обязательно наступит", - сказал Кулеба.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина планирует присоединиться к Программе партнерства расширенных возможностей (Enhanced Opportunity Plan) НАТО в октябре.

Также РБК-Украина писало, что украинские военнослужащие присоединятся к миссии НАТО в Ираке. По словам министра обороны Андрея Загороднюка, присоединение к миссии НАТО возможно после возобновления миссии Альянса в регионе.