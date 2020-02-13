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Украина присоединится к миссии НАТО в Ираке

Новости » Политика     13.02.2020 - 19:43
Украина присоединится к миссии НАТО в Ираке
Фото: Андрей Загороднюк (РБК-Украина)

Украинские военные присоединятся в случае возобновления миссии НАТО

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что украинские военнослужащие присоединятся к миссии НАТО в Ираке. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "ТСН".

По словам главы оборонного ведомства, вероятность, что украинская армия примет участие в миссии НАТО в случае ее возобновления, очень высока, ведь все государства-члены Альянса поддерживают это решение.

"Мы четко заявили, что мы будем. Вероятность этого крайне высока. Все страны, которые имеют к этому отношение, заявили, что они это поддерживают. Для нас это стратегически важно. Мы заинтересованы в своем участии в большем количестве программ с НАТО", - заявил он.

При этом Загороднюк отметил, что пока неизвестно, когда именно будет возобновлена миссия НАТО в Ираке.

"Сами страны НАТО еще не определились, когда будет возобновлена миссия в Ираке, поэтому мы сейчас ведем работу по определению конкретных задач, конкретных объемов, конкретных людей. Как только это будет, мы, конечно, сообщим всем", - пояснил министр обороны.

Напомним, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщал, что страны-члены Альянса одобрили возобновление и расширение тренировочной миссии по борьбе с террористической организацией "Исламское государство" в Ираке.

Как писало РБК-Украина, 4 января НАТО объявило о прекращении своей учебной миссии на территории Ирака в связи с обострением после убийства иранского генерала Касема Сулеймани в Багдаде.

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