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Кулеба заявил о позитивных изменениях позиции Германии после предоставления оружия Украине

Фото: глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба высоко оценил реакцию Германии на войну с Россией во время своего визита в Берлин. Он заявил, что произошли позитивные изменения, после того как Германия решила поставить тяжелое вооружение Украине и поддержать предложенное ЕС эмбарго на российскую нефть.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Кулеба заявил, что во время своего европейского тура планирует лоббировать вступление Украины в ЕС, а также дальнейшие санкции против России и ответ на нехватку продовольствия, вызванную конфликтом.

Напомним, накануне Кулеба отправился в тур по Европе. Он посетит Германию, Нидерланды и Бельгию с рабочим визитом.

Ранее Кулеба предложил Германии присоединиться к процессу восстановления одного из регионов Украины, который пострадал в результате российской агрессии.

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ГерманияДмитрий КулебаВойна России против Украины