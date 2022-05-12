Кулеба заявив про позитивні зміни позиції Німеччини після надання зброї Україні

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба високо оцінив реакцію Німеччини на війну з Росією під час свого візиту до Берліна. Він заявив, що відбулися позитивні зміни після того, як Німеччина вирішила поставити важке озброєння Україні і підтримати запропоноване ЄС ембарго на російську нафту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Кулеба заявив, що під час свого європейського туру планує лобіювати вступ України до ЄС, а також подальші санкції проти Росії і відповідь на брак продовольства, викликану конфліктом.
Нагадаємо, напередодні Кулеба відправився в тур по Європі. Він відвідає Німеччину, Нідерланди та Бельгію з робочим візитом.
Раніше Кулеба запропонував Німеччині приєднатися до процесу відновлення одного з регіонів України, який постраждав внаслідок російської агресії.