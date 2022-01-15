Кулеба заявил об единодушной позиции ЕС по безопасности Украины
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поблагодарил министров иностранных дел стран ЕС за единодушную позицию по безопасности Украины. При этом он добавил, что Украина продолжает работать с партнерами, чтобы предотвратить российскую агрессию против страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Кулебы в Twitter.
"Благодарен за решительную поддержку Украины на неформальной встрече министров иностранных дел ЕС. Позиция Евросоюза единодушна: безопасность Украины - это безопасность всей Европы. Мы продолжаем тесно работать с партнерами, чтобы предотвратить, сдержать и обеспокоить РФ от дальнейшей агрессии", - написал он.
Напомним, ранее CNN со ссылкой на чиновника в Белом доме сообщил, что в администрации президента США Джо Байдена есть доказательства того, что Россия подготовила боевиков для проведения операции под чужим флагом на Донбассе.
Позже эту информацию подтвердили в Пентагоне.