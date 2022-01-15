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Кулеба заявил об единодушной позиции ЕС по безопасности Украины

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Суббота 15 января 2022 16:28
Кулеба заявил об единодушной позиции ЕС по безопасности Украины Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поблагодарил министров иностранных дел стран ЕС за единодушную позицию по безопасности Украины. При этом он добавил, что Украина продолжает работать с партнерами, чтобы предотвратить российскую агрессию против страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Кулебы в Twitter.

"Благодарен за решительную поддержку Украины на неформальной встрече министров иностранных дел ЕС. Позиция Евросоюза единодушна: безопасность Украины - это безопасность всей Европы. Мы продолжаем тесно работать с партнерами, чтобы предотвратить, сдержать и обеспокоить РФ от дальнейшей агрессии", - написал он.

Напомним, ранее CNN со ссылкой на чиновника в Белом доме сообщил, что в администрации президента США Джо Байдена есть доказательства того, что Россия подготовила боевиков для проведения операции под чужим флагом на Донбассе.

Позже эту информацию подтвердили в Пентагоне.

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