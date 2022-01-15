Кулеба заявив про одностайну позицію ЄС щодо безпеки України
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба подякував міністрам закордонних справ країн ЄС за одностайну позицію щодо безпеки України. При цьому він додав, що Україна продовжує працювати з партнерами, щоб запобігти російській агресії проти країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Кулеби в Twitter.
"Вдячний за рішучу підтримку України на неформальній зустрічі міністрів закордонних справ ЄС. Позиція Євросоюзу одностайна: безпека України-це безпека всієї Європи. Ми продовжуємо тісно працювати з партнерами, щоб запобігти, стримати і стурбувати РФ від подальшої агресії", - написав він.
Нагадаємо, раніше CNN з посиланням на чиновника в Білому домі повідомив, що в Адміністрації президента США Джо Байдена є докази того, що Росія підготувала бойовиків для проведення операції під чужим прапором на Донбасі.
Пізніше цю інформацію підтвердили в Пентагоні.