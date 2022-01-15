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Кулеба заявив про одностайну позицію ЄС щодо безпеки України

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Субота 15 січня 2022 16:28
Кулеба заявив про одностайну позицію ЄС щодо безпеки України Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба подякував міністрам закордонних справ країн ЄС за одностайну позицію щодо безпеки України. При цьому він додав, що Україна продовжує працювати з партнерами, щоб запобігти російській агресії проти країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Кулеби в Twitter.

"Вдячний за рішучу підтримку України на неформальній зустрічі міністрів закордонних справ ЄС. Позиція Євросоюзу одностайна: безпека України-це безпека всієї Європи. Ми продовжуємо тісно працювати з партнерами, щоб запобігти, стримати і стурбувати РФ від подальшої агресії", - написав він.

Нагадаємо, раніше CNN з посиланням на чиновника в Білому домі повідомив, що в Адміністрації президента США Джо Байдена є докази того, що Росія підготувала бойовиків для проведення операції під чужим прапором на Донбасі.

Пізніше цю інформацію підтвердили в Пентагоні.

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