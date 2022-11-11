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Буш і Зеленський проведуть публічну зустріч в онлайн форматі

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Даллас, П'ятниця 11 листопада 2022 01:08
Буш і Зеленський проведуть публічну зустріч в онлайн форматі Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Наступного тижня між колишнім президентом США Джорджем Бушем та президентом України Володимиром Зеленським відбудеться перша публічна зустріч.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Метою розмови буде наголосити на важливості продовження підтримки України у війні проти Росії.

Діалог пройде під час відкритого заходу у Далласі. Він має закрити питання готовності Республіканської партії продовжувати підтримку України.

"Україна передова у боротьбі за свободу та демократію. Поки ми говоримо, її буквально атакують, і життєво важливо, щоб США надали допомогу, військову та будь-яку іншу, щоб допомогти Україні захистити себе. Президент Буш вірить у підтримку України", - повідомив Девід Крамер, директор з глобальної політики Інституту Джорджа Буша

Подія "Боротьба за свободу" відбудеться у Президентському центрі Джорджа Буша лише через тиждень після проміжних виборів у США, за підсумками яких республіканці отримують більшість у Палаті представників.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський уже розмовляв з Джорджем Бушем. Це було на початку квітня цього року. Тоді експрезидент США назвав президента України "Вінстоном Черчиллем нашого часу".

У травні Зеленський провів зустріч у режимі відеоконференції із 43-м президентом США. Тоді він подякував колишньому голові Штатів за підтримку України.

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