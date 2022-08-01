UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Кулеба о запуске "зернового коридора": День облегчения для всего мира

Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В понедельник, 1 августа, первое за более чем 5 месяцев судно с украинским продовольствием вышло из порта Одессы. В МИД Украины назвали это событие "днем облегчения для всего мира".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы МИД Дмитрия Кулебы в Twitter.

"День облегчения для всего мира, особенно для наших друзей на Ближнем Востоке, в Азии и Африке, поскольку первое украинское зерно покидает Одессу после нескольких месяцев российской блокады", - написал он.

Министр отметил, что Украина всегда была надежным партнером и останется им, если Россия будет соблюдать свою часть сделки.

Как известно, сегодня утром первое судно с украинским продовольствием вышло из Одесского порта. На его борту 26 тыс тонн кукурузы.

Напомним, экспорт зерна будет проходить согласно "зерновому соглашению" между Украиной, Россией, Турцией и ООН. Контроль за работой морского коридора и безопасностью операции возложен на координационный центр в Стамбуле.

Читайте РБК-Украина в Google News
ОдессаЧерное мореВойна в Украине