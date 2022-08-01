Кулеба о запуске "зернового коридора": День облегчения для всего мира

В понедельник, 1 августа, первое за более чем 5 месяцев судно с украинским продовольствием вышло из порта Одессы. В МИД Украины назвали это событие "днем облегчения для всего мира".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы МИД Дмитрия Кулебы в Twitter.
"День облегчения для всего мира, особенно для наших друзей на Ближнем Востоке, в Азии и Африке, поскольку первое украинское зерно покидает Одессу после нескольких месяцев российской блокады", - написал он.
Министр отметил, что Украина всегда была надежным партнером и останется им, если Россия будет соблюдать свою часть сделки.
Как известно, сегодня утром первое судно с украинским продовольствием вышло из Одесского порта. На его борту 26 тыс тонн кукурузы.
Напомним, экспорт зерна будет проходить согласно "зерновому соглашению" между Украиной, Россией, Турцией и ООН. Контроль за работой морского коридора и безопасностью операции возложен на координационный центр в Стамбуле.