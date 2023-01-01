ua ru
Вс, 01 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Кулеба пригласил нового главу ОБСЕ посетить Украину

Новина українською →
Киев, Воскресенье 01 января 2023 20:07
Кулеба пригласил нового главу ОБСЕ посетить Украину Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поздравил своего коллегу из Северной Македонии Буяра Османи со вступлением в должность руководителя ОБСЕ и пригласил его приехать Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

“Уважаемый Буяр Османи, поздравляю Вас с обретением полномочий главы ОБСЕ. С нетерпением жду возможности поздравить Вас в Украине и работать вместе над усилением реакции ОБСЕ на российскую агрессию и воплощением формулы мира Владимира Зеленского”, - говорится в сообщении Кулебы.

Глава МИД Украины также поблагодарил предыдущего главу ОБСЕ Рау Збигнева за руководство работой организации наиболее принципиальным образом и в самых сложных условиях полномасштабного вторжения РФ.

Ранее Кулеба заявил, что организация по безопасности и сотрудничеству в Европе должна поддержать создание специального трибунала по преступлениям РФ против Украины.

Также сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский в ходе заседания ПА ОБСЕ призвал исключить Россию из организации.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ОБСЕ Дмитрий Кулеба
NEWS
Граница для мужчин открыта. Кто может выехать из Украины законно
Граница для мужчин открыта. Кто может выехать из Украины законно
DAILY
Дмитрий Кулеба: Россию нужно запихнуть в ее границы и закрыть на замок
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Дмитрий Кулеба: Россию нужно запихнуть в ее границы и закрыть на замок