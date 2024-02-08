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Кулеба запросив Еквадор приєднатися до української формули миру

Четвер 08 лютого 2024 20:31
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Кулеба запросив Еквадор приєднатися до української формули миру Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба запросив Еквадор приєднатися до української формули миру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter (X) Дмитра Кулеби.

Кулеба сьогодні провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Габріелою Зоммерфельд та подякував за засудження її країною загарбницької війни РФ проти України та солідарність з українським народом.

"Я запросив Еквадор приєднатися до формули миру президента Зеленського як до способу відновлення всебічного, справедливого та міцного миру для України", - повідомив міністр.

Глави МЗС України та Еквадору також досліджували шляхи подальшого зміцнення двосторонньої співпраці та збільшення торгівлі.

Глобальний "саміт миру"

Під час виступу на саміті G20 у листопаді 2022 року президент України Володимир Зеленський запропонував формулу миру, щоб зупинити російське повномасштабне вторгнення.

15 січня стало відомо, що українська та швейцарська команди розпочинають підготовку до проведення глобального "саміту миру" на рівні лідерів держав-учасниць.

Наразі відомо, що Швейцарія обрала Женеву місцем проведення запланованого глобального саміту щодо запропонованої Україною "формули миру".

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