ua en ru
Чт, 08 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Кулеба пригласил Эквадор присоединиться к украинской формуле мира

Четверг 08 февраля 2024 20:31
UA EN RU
Кулеба пригласил Эквадор присоединиться к украинской формуле мира Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба пригласил Эквадор присоединиться к украинской формуле мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter (X) Дмитрия Кулебы.

Кулеба сегодня провел телефонный разговор с министром иностранных дел Габриэлой Зоммерфельд и поблагодарил за осуждение ее страной захватнической войны РФ против Украины и солидарность с украинским народом.

"Я пригласил Эквадор присоединиться к формуле мира президента Зеленского как способу восстановления всестороннего, справедливого и крепкого мира для Украины", - сообщил министр.

Главы МИД Украины и Эквадора также исследовали пути дальнейшего укрепления двустороннего сотрудничества и увеличения торговли.

Глобальный "саммит мира"

Во время выступления на саммите G20 в ноябре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский предложил формулу мира, чтобы остановить российское полномасштабное вторжение.

15 января стало известно, что украинская и швейцарская команды приступают к подготовке к проведению глобального "саммита мира" на уровне лидеров государств-участников.

Известно, что Швейцария избрала Женеву местом проведения запланированного глобального саммита по предложенной Украиной "формулы мира".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МИД Украины Дмитрий Кулеба Эквадор
NEWS
Сырский стал новым главнокомандующим ВСУ
Сырский стал новым главнокомандующим ВСУ
DAILY
"Уклонисты" против ТЦК. Как в Украине проходит мобилизация и что в ней нужно изменить
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина "Уклонисты" против ТЦК. Как в Украине проходит мобилизация и что в ней нужно изменить