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Кулеба закликав українців за кордоном повернутися та допомогти країні у війні з Росією

Фото: Дмитро Кулеба, глава МЗС України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Громадян України, які виїхали з країни після повномасштабної війни, запросили повернутися та допомогу захищати Батьківщину від російської агресії.

Як повідомляє РБК-Україна, про це в інтерв'ю The Irish Times заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Ми поважаємо індивідуальний вибір кожної людини, але ми також закликаємо всіх українців, які виїхали з країни з початку повномасштабного вторгнення, розглянути можливість повернення додому", - наголосив Кулеба.

За словами міністра, він розуміє, що деякі люди не можуть мати можливість повернутися через стан здоров'я чи інші обставини.

"Але тих, хто має вибір, ми запрошуємо повернутися та допомогти Україні боротися та вижити своїм безпосереднім особистим внеском", - додав глава МЗС.

Варто зауважити, що всього з початку повномасштабного вторгнення з України виїхало понад 6 мільйонів громадян.

Мобілізація українців за кордоном

Нагадаємо, ще наприкінці грудня минулого року міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що в країні обговорюють можливість призову військовозобов'язаних українців за кордоном.

Після цього міністр внутрішніх справ Естонії Лаурі Ляенеметс розповів, що його країна готова видавати Україні військовозобов'язаних чоловіків.

Пізніше він уточнив, що такої можливості країна поки що не має і для цього як мінімум необхідне рішення уряду.

 

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МЗС УкраїниДмитро КулебаВійна Росії проти України