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Кулеба призвал украинцев за границей вернуться и помочь стране в войне с Россией

Фото: Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Граждан Украины, которые выехали из страны после полномасштабной войны, пригласили вернуться и помощь защищать Родину от российской агрессии.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в интервью The Irish Times заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Мы уважаем индивидуальный выбор каждого человека, но мы также призываем всех украинцев, которые выехали из страны с начала полномасштабного вторжения, рассмотреть возможность возвращения домой", - подчеркнул Кулеба. 

По словам министра, он понимает, что некоторые люди не могут иметь возможность вернуться из-за состояния здоровья или других обстоятельств. 

"Но тех, кто имеет выбор, мы приглашаем вернуться и помочь Украине бороться и выжить своим непосредственным личным вкладом", - добавил глава МИД. 

Стоит заметить, что всего с начала полномасштабного вторжения из Украины выехали более 6 миллионов граждан. 

Мобилизация украинцев за границей

Напомним, еще в конце декабря прошлого года министр обороны Украины Рустем Умеров заявил о том, что в стране обсуждают возможность призыва военнообязанных украинцев за границей.

После этого министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс рассказал, что его страна готова выдавать Украине военнообязанных мужчин. 

Позже он уточнил, что такой возможности у страны пока нет и для этого как минимум необходимо решение правительства

 

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