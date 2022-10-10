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Кулеба закликав світ зробити п'ять кроків у відповідь на російські удари по Запоріжжю

Фото: Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Міжнародна спільнота має відреагувати конкретними кроками на останні обстріли російськими військовими житлових будинків у Запоріжжі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.

Він зазначив, що цілеспрямовані російські удари мали на меті лише викликати смерть громадянських людей, руйнування, посіяти терор та страх. Цілеспрямоване вбивство громадянських людей є воєнним злочином.

Він закликав міжнародну спільноту негайно здійснити п'ять кроків.

  • Кулеба закликає Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду та партнерів, які розслідують міжнародні злочини, скоєні Росією в Україні, терміново направити на місце злочину слідчих та експертів, щоб задокументувати докази воєнних злочинів Росії.
  • Міністр повторив заклик до Вашингтона визнати Росію державою-спонсором тероризму, інші країни - визнати Росію терористичною державою.
  • Він закликав до реакції на обстріл і нових жорстких санкцій, які позбавлять фінансування російської військової машини.
  • Кулеба закликав партнерів, зокрема США, Великобританію, Ізраїль, Німеччину, Норвегію та Францію, терміново надати Україні сучасні системи протиповітряної оборони (ППО) та протиракетної оборони (ПРО).
  • Міністр закликав країни, які заявляють про свою нейтральну позицію, відправити свої делегації до Запоріжжя - "де вони зможуть переночувати у житлових масивах та відчути все, що прикривають своєю нейтральністю".

Нагадаємо, вночі 9 жовтня російська ракета потрапила до багатоповерхівки у Запоріжжі, внаслідок чого обвалився один із під'їздів. Спочатку було відомо про щонайменше 13 постраждалих внаслідок удару.

Також РБК-Україна публікувало фото та відео з місця ракетного удару.

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ЗапоріжжяДмитро Кулеба