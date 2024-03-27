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Кулеба закликав до передачі Україні Patriot: потрібні для захисту життів

Фото: Дмитро Кулеба, глава МЗС України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Україні потрібні зенітні ракетні комплекси Patriot та інші системи протиповітряної оборони. Вони призначені для захисту життя.

Про це на брифінгу заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Він нагадав, що особливістю останніх російських атак по Україні є застосування балістичних ракет. Вони можуть досягати цілей дуже швидко, не залишаючи людям часу для того, щоб пройти в укриття, а також спричиняють значні руйнування.

"Patriot та інші подібні системи є оборонними за визначенням. Вони призначені для захисту життя, а не для його відібрання", - додав глава МЗС.

Атаки росіян

Нагадаємо, останнім часом російські окупанти посилили обстріли України. За кілька днів вони провели масовані удари по території нашої країни.

Зокрема, 22 березня ворог використав для обстрілу близько 150 ракет та дронів-камікадзе. Головною метою атак стала енергетична інфраструктура.

Росіяни били по Україні за допомогою балістики, зокрема гіперзвукових ракет "Кинжал". Наша країна має лише кілька систем протиповітряної оборони, які можуть збивати такі цілі. Одна з них - Patriot.

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