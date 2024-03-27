Кулеба призвал к передаче Украине Patriot: нужны для защиты жизней

Он напомнил, что особенностью последних российских атак по Украине является применение баллистических ракет. Они могут достигать целей очень быстро, не оставляя людям времени для того, чтобы пройти в укрытие, а также вызывают значительные разрушения.

"Patriot и другие подобные системы являются оборонительными по определению. Они предназначены для защиты жизни, а не для ее отнятия", - добавил глава МИД.