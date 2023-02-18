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Кулеба призвал партнеров начать обучение украинских пилотов без дополнительных обязательств

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Суббота 18 февраля 2023 16:12
Кулеба призвал партнеров начать обучение украинских пилотов без дополнительных обязательств Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал западных партнеров, которые могут отправить Украине истребители, начать тренировать украинских пилотов без взятия на себя сейчас дополнительных обязательств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Дмитрия Кулебы на брифинге во время Мюнхенской конференции по безопасности.

"Я рискну, но скажу, что Украина получит самолеты: это вопрос времени и процедур. Это займет больше времени, чем танки. Мы понимаем это", - сказал Кулеба.

Он также отметил, что первым шагом является именно тренировка пилотов. В случае с танками, по его словам, было потрачено много времени из-за сначала объявленного решения о поставках, а после - об учения военных.

"Теперь мы предлагаем наоборот. Это наш запрос ко всем нашим друзьям, кто может потенциально поделиться с Украиной самолетами: начните тренировку как можно скорее, без взятия на себя конкретно сейчас каких-либо дополнительных обязательств", - подчеркнул министр.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что правительство Британии готово поддержать те страны, которые примут решение о передаче самолетов Украине. Лондон передаст Киеву дальнобойные боеприпасы.

Кроме того, Соединенные Штаты будут также приветствовать решение союзников о передаче Украине боевых самолетов.

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