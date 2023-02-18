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Британія підтримає країни, які вирішать передати Україні літаки, - Сунак

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Лондон, Субота 18 лютого 2023 15:00
Британія підтримає країни, які вирішать передати Україні літаки, - Сунак Фото: прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Уряд Британії готовий підтримати ті країни, які ухвалять рішення щодо передачі літаків Україні. Лондон же передасть Києву далекобійні боєприпаси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву британського прем'єра Ріші Сунака на Мюнхенській конференції.

"Ми оголосили про те, що ми розпочинаємо підготовку українських пілотів. Це довгострокова мета у збільшенні безпеки України. Але є певні складнощі у постачанні певних типів літаків..Ми дуже чітко сказали, наша позиція полягає в тому, що якщо інші країни зможуть негайно надати літаки, Сполучене Королівство з радістю підтримає їх у цьому", - заявив Сунак.

Коментуючи військову підтримку України в цілому, міністр закликав партнерів "діяти зараз" для перемоги України.

"Ми хочемо, щоб Україна перемогла, а Росія зазнала поразки, якщо ви вірите в це, то ви повинні діяти зараз", - зазанчив Сунак.

Нагадаємо, також британський прем'єр закликав подвоїти військову допомогу Києву для вигнання російських військ із України.

Додамо, раніше Міністр оборони Британії Бен Воллес заявив, Україна може отримати сучасні винищувачі Typhoon, але лише після закінчення війни.

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