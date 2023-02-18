Кулеба закликав надати Україні касетні боєприпаси. У Німеччині критикують таке прохання

Як повідомляється, Кулеба захистив вимоги своєї країни щодо касетних боєприпасів. Він зазначив, що у разі надання українським силам касетних боєприпасів, ці снаряди будуть використані виключно проти російської армії.

"У нас є докази, що РФ використовує касетні снаряди. Ми розуміємо, що ці снаряди - дискусійне питання у світі. Ми не є частиною Конвенції, яка забороняє їх використання. Тому легально - жодних перешкод. І якщо ми отримаємо снаряди, вони будуть використані виключно проти російських військових сил", - сказав міністр на брифінгу під час Мюнхенської конференції з безпеки.

Однак, німецький політик Антон Гофрайтер критично ставиться до вимог України щодо касетних боєприпасів.

"Я вважаю цю вимогу неправильною. Те, що вони щось вимагають, не означає, що ми повинні це реалізувати. Але ця, на мій погляд, нерозумна вимога виникає з відчаю, тому що те, що обіцяно, недостатньо виконується. Гарним прикладом є танки Leopard 2", - сказав він.