Кулеба призвал предоставить Украине кассетные боеприпасы. В Германии критикуют такую просьбу

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал западных союзников предоставить Украине кассетные боеприпасы. Немецкий политик "Зеленых" Антон Гофрайтер считает это требование неправильным.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Welt.
Как сообщается, Кулеба защитил требования своей страны по поводу кассетных боеприпасов. Он отметил, что в случае предоставления украинским силам кассетных боеприпасов эти снаряды будут использованы исключительно против российской армии.
"У нас есть доказательства, что РФ использует кассетные снаряды. Мы понимаем, что эти снаряды - дискуссионный вопрос в мире. Мы не являемся частью Конвенции, которая запрещает их использование. Поэтому легально - никаких препятствий. И если мы получим снаряды, они будут использованы исключительно против российских военных сил", - сказал министр на брифинге во время Мюнхенской конференции по безопасности.
Однако немецкий политик Антон Гофрайтер критически относится к требованиям Украины относительно кассетных боеприпасов.
"Я считаю это требование неправильным. То, что они что-то требуют, не означает, что мы должны это реализовать. Но это, на мой взгляд, глупое требование возникает из отчаяния, потому что то, что обещано, недостаточно выполняется. Хорошим примером являются танки Leopard 2", - сказал он.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что Эстония рассматривает возможность передачи Украине кассетных боеприпасов, но для этого нужно согласие Германии.
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