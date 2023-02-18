Кулеба призвал предоставить Украине кассетные боеприпасы. В Германии критикуют такую просьбу

Как сообщается, Кулеба защитил требования своей страны по поводу кассетных боеприпасов. Он отметил, что в случае предоставления украинским силам кассетных боеприпасов эти снаряды будут использованы исключительно против российской армии.

"У нас есть доказательства, что РФ использует кассетные снаряды. Мы понимаем, что эти снаряды - дискуссионный вопрос в мире. Мы не являемся частью Конвенции, которая запрещает их использование. Поэтому легально - никаких препятствий. И если мы получим снаряды, они будут использованы исключительно против российских военных сил", - сказал министр на брифинге во время Мюнхенской конференции по безопасности.

Однако немецкий политик Антон Гофрайтер критически относится к требованиям Украины относительно кассетных боеприпасов.

"Я считаю это требование неправильным. То, что они что-то требуют, не означает, что мы должны это реализовать. Но это, на мой взгляд, глупое требование возникает из отчаяния, потому что то, что обещано, недостаточно выполняется. Хорошим примером являются танки Leopard 2", - сказал он.