Кулеба закликав країни-члени МКС неухильно виконувати вимогу щодо арешту Путіна

"Сьогодні ми всі є свідками незліченних злочинів, які прямо підпадають під юрисдикцію Міжнародного кримінального суду. Проти України вчиняється найбільша агресія з часів Другої світової війни", - заявив він.

За словами Кулеби, рішення МКС видати ордери на арешт Володимира Путіна та уповноважена при президентові РФ з прав дитини Марії Львової-Бєлової за воєнний злочин незаконної депортації понад 19 тисяч українських дітей з окупованих територій України до Росії є переломним моментом в історії.

“Ми наполягаємо, що всі 123 держави-члени Міжнародного кримінального суду, які ратифікували Римський статут, мають неухильно виконувати вимогу МКС щодо арешту Путіна та Марії Львової-Белової”, - наголосив міністр.

Дмитро Кулеба також закликав МКС активізувати зусилля і видати нові ордери на арешт за воєнні злочини, злочини проти людяності та геноцид, вчинені росіянами на території України.

Питання приїзду Путіна на саміт БРІКС

У Південній Африці наприкінці серпня відбудеться саміт глав країн БРІКС. Візит російського диктатора Путіна досі був під сумнівом. Оскільки у березні суд Гааги видав ордер на арешт глави Кремля, оскільки він причетний до депортації українських дітей. Виходячи з того, що ПАР є країною-підписантом Римського статуту, вона зобов'язана заарештувати диктатора, якщо він перебуває на території держави.

При цьому нещодавно країна звинуватила суд у Гаазі у "подвійних стандартах" і заявила, що шукатиме вихід і змінюватиме законодавство.

Вже 14 липня стало відомо, що російський диктатор приїде на саміт БРІКС до Південної Африки. Влада ПАР запевняє, що саміт пройде в офлайн-режимі. Пізніше того ж дня президент ПАР Сиріл Рамафоса запропонував Путіну відправити на саміт замість себе голову МЗС РФ Сергія Лаврова. Проте Москва відхилила таке прохання.

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