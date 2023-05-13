Кулеба закликав індо-тихоокеанські держави підтримати "формулу миру" Зеленського

Сьогодні, 13 травня, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав індо-тихоокеанські держави підтримати "формулу миру" представлену українським президентом Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра в Instagram.

Міністр повідомив, що звернувся до міністрів і представників 17 держав Індо-тихоокеанського регіону на спільній зустрічі з європейськими колегами.

Головний меседж, за його словами, те, що напад Росії на Україну - це також напад на принципи Статуту ООН.

"Закликав індо-тихоокеанські держави приєднатись до реалізації "формули миру" президента Зеленського", - додав Кулеба.

Нагадаємо, під час сьогоднішньої зустрічі з українським президентом італійський прем'єр Джорджа Мелоні заявила, що підтримує українську "формулу миру".

Ми повідомляли, що сьогодні президент України здійснив робочу поїздку до Італії. Про всі подробиці візиту президента до Риму можна дізнатися за посиланням.

Під час перемовин з Мелоні президент повідомив, що планує обговорити співпрацю між країнами.

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