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Кулеба призвал индо-тихоокеанские государства поддержать "формулу мира" Зеленского

Новина українською →
Украина, Суббота 13 мая 2023 18:26
Кулеба призвал индо-тихоокеанские государства поддержать "формулу мира" Зеленского Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 13 мая, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал индо-тихоокеанские государства поддержать "формулу мира", представленную украинским президентом Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра в Instagram.

Министр сообщил, что обратился к министрам и представителям 17 государств Индо-тихоокеанского региона на совместной встрече с европейскими коллегами.

Главный месседж, по его словам, то, что нападение России на Украину - это также нападение на принципы Устава ООН.

"Призвал индо-тихоокеанские государства присоединиться к реализации "формулы мира" президента Зеленского", - добавил Кулеба.

Напомним, во время сегодняшней встречи с украинским президентом итальянский премьер Джорджа Мэлони заявила, чтоподдерживает украинскую "формулу мира".

Мы сообщали, что сегодня президент Украины совершил рабочую поездку в Италию. Все подробности визита президента в Рим можно узнать по ссылке.

В ходе переговоров с Мэлони президент сообщил, что планирует обсудить сотрудничество между странами.

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