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Прем'єр Італії висловила впевненість в перемозі України

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Італія, Субота 13 травня 2023 17:56
Прем'єр Італії висловила впевненість в перемозі України Фото: прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Під час сьогоднішньої зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським італійський прем'єр Джорджа Мелоні заявила, що впевнена в перемозі України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію в Римі.

"Я переконана у тому, що Україна переможе, що відновиться ще сильнішою, більш процвітаючою. Майбутнє України - це майбутнє миру і свободи, і це європейське майбутнє. І інших можливих рішень тут немає", - сказала прем'єр.

Вона зауважила, що Рим продовжуватиме працювати з союзниками, щоб надати військову підтримку Україні та запевнила, що Італія готова надати всю можливу допомогу, коли Київ вважатиме за необхідне розпочати переговори про мир з РФ.

"Ми підтримуємо формулу миру із 10 пунктів президента Зеленського", - додала Мелоні.

Нагадаємо, про всі подробиці сьогоднішнього візиту президента до Риму можна дізнатися за посиланням.

Під час перемовин з Мелоні президент повідомив, що планує обговорити співпрацю між країнами.

Ми також писали, що завтра, 14 травня, Зеленський планує відвідати Німеччину.

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