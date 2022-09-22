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Кулеба закликав ЄС прискорити введення нових санкцій проти РФ та підтримку України

Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба привітав рішення ЄС ввести нові санкції проти Росії та посилити військову допомогу Україні. Він закликав Брюссель прискорити виконання обох рішень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Кулебу в Twitter.

"Я вдячний Жозепу Боррелю і міністрам закордонних справ ЄС за те, що вони зробили саме те, про що я просив їх учора: збільшили військову допомогу Україні та санкційний тиск на Росію", - зазначив очільник МЗС.

Крім того, він підкреслив, що Європейський союз таким чином продовжує доводити свою рішучість. Проте Кулеба закликав міністрів ЄС якнайшвидше перейти до впровадження санкцій та надання Україні військової допомоги.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що міністри закордонних справ країн ЄС погодили нові антиросійські санкції та домовилися посилити підтримку України. Таке рішення підтримали всі 27 країн.

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Російська ФедераціяДмитро КулебаЕвросоюзВійськова допомога