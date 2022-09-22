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Кулеба призвал ЕС ускорить введение новых санкций против РФ и поддержку Украины

Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба приветствовал решение ЕС ввести новые санкции против России и усилить военную помощь Украине. Он призвал Брюссель ускорить исполнение обоих решений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Кулебу в Twitter.

"Я благодарен Жозепу Боррелю и министрам иностранных дел ЕС за то, что они сделали именно то, о чем я просил их вчера: увеличили военную помощь Украине и санкционное давление на Россию", - отметил глава МИД.

Кроме того, он подчеркнул, что Европейский союз таким образом продолжает доказывать свою решительность. Однако Кулеба призвал министров ЕС как можно быстрее перейти к введению санкций и предоставлению Украине военной помощи.

Напомним, сегодня стало известно, что министры иностранных дел стран ЕС согласовали новые антироссийские санкции и договорились усилить поддержку Украины. Такое решение было поддержано всеми 27 странами.

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Российская ФедерацияДмитрий КулебаЕвросоюзВоенная помощь