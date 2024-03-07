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Кулеба закликав дати Україні снаряди, вказавши на важливий момент із введенням військ

Україна, Четвер 07 березня 2024 15:22
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Кулеба закликав дати Україні снаряди, вказавши на важливий момент із введенням військ Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

На тлі активних дискусій щодо відправки іноземних військ в Україну міністр закордонних справ Дмитро Кулеба нагадав, що Києву насамперед потрібна достатня кількість боєприпасів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на колонку голови МЗС Дмитра Кулеби для видання Le Monde.

"Чесно кажучи, нинішні гарячі дискусії про гіпотетичне введення військ в Україну не мають особливого сенсу. Навіть якщо завтра на фронт прибудуть іноземні солдати, вони зіткнуться з такою ж гострою нестачею боєприпасів, як і українці", - наголосив він.

Кулеба також нагадав, що за десять років російської агресії та два роки широкомасштабного вторгнення на її територію Україна жодного разу не просила іноземні війська боротися разом з нею.

"Ми завжди були впевнені у своїх бійцях. Вони є наша гордість", - констатував глава МЗС України.

Снаряди для України

Нещодавно міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав заборонити експорт боєприпасів з Європи в інші країни, крім України. Це пов'язано із гострою нестачею снарядів в українській армії. А посол України в США Оксана Маркарова заявляла, що Україна стикається з "критичною нестачею" військової техніки і ця підтримка "потрібна ще вчора". Нещодавно міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін зазначив, що жодна країна не має тієї кількості боєприпасів, які необхідні Україні для перемоги в артилерійській війні з РФ, навіть у США.

Додамо, що наприкінці січня 2024 року Bloomberg писав, що Європейський Союз не зможе надати обіцяний мільйон снарядів Україні до терміну, який раніше було зумовлено, 1 березня 2024 року. На цей час у країн ЄС набереться лише 600 тисяч боєприпасів. За словами єврокомісара з питань фінансів Йоханнеса Хана, ЄС зможе виробляти для України до 2 млн артилерійських боєприпасів щорічно з 2025 року.

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