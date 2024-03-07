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Кулеба призвал дать Украине снаряды, указав на важный момент с вводом войск

Украина, Четверг 07 марта 2024 15:22
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Кулеба призвал дать Украине снаряды, указав на важный момент с вводом войск Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

На фоне активных дискуссий по отправке иностранных войск в Украину министр иностранных дел Дмитрий Кулеба напомнил, что Киеву, прежде всего, нужно достаточное количество боеприпасов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на колонку главы МИД Дмитрия Кулебы для издания Le Monde.

"Честно говоря, нынешние горячие дискуссии о гипотетическом вводе войск в Украину не имеют особого смысла. Даже если завтра на фронт прибудут иностранные солдаты, они столкнутся с такой же острой нехваткой боеприпасов, как и украинцы", - подчеркнул он.

Кулеба также напомнил, что за десять лет российской агрессии и два года широкомасштабного вторжения на ее территорию, Украина ни разу не просила иностранные войска сражаться вместе с ней.

"Мы всегда были уверены в своих бойцах. Они наша гордость", - констатировал глава МИД Украины.

Снаряды для Украины

Недавно министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал запретить экспорт боеприпасов из Европы в другие страны, кроме Украины. Это связано с острой нехваткой снарядов в украинской армии. А посол Украины в США Оксана Маркарова заявляла, что Украина сталкивается с "критической нехваткой" военной техники и эта поддержка "нужна еще вчера". Недавно министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин отмечалл, что ни одна страна не имеет того количества боеприпасов, которые необходимы Украине для победы в артиллерийской войне с РФ, даже США.

Добавим, в конце января 2024 года Bloomberg писал, что Европейский союз не сможет предоставить обещанный миллион снарядов Украине к условленному ранее сроку, 1 марта 2024 года. К этому времени у стран ЕС наберется только 600 тысяч боеприпасов. По словам еврокомиссара по вопросам финансов Йоханнеса Хана, ЕС сможет производить для Украины до 2 млн артиллерийских боеприпасов ежегодно с 2025 года.

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