Кулеба закликав Африку вимагати від РФ продовження зернової угоди

Кулеба під час спілкування із постійними представниками групи африканських країн в ООН заявив, що Україна завжди була та прагне залишатися надійним гарантом продовольчої безпеки для країн Африки та закликає їх об’єднати зусилля задля гарантування продовольчого експорту з України після виходу Росії із "зернової угоди".

"Вийшовши із "зернової угоди", Росія поставила під загрозу життя мільйонів людей по всьому світу, насамперед в Африці та Азії. Я щиро вірю, що наші тісні відносини, партнерство та активна взаємодія можуть допомогти вирішити багато проблем, зокрема пов’язаних з експортом українських зернових на світовий ринок", - заявив міністр.

Кулеба зазначив, що зерно можна транспортувати автомобільним і залізничним транспортом до портів в Румунії, Болгарії та Польщі, але навіть за умови збільшення об'ємів поставок такими шляхами покрити необхідні потреби зерна на світовому ринку неможливо.

Міністр закликав всі країни Африки спільно працювати над втіленням "формули миру", запропонованої президентом України Володимиром Зеленським.

"Мир має бути відновлений на засадах принципів Статуту ООН та відповідних резолюцій Генасамблеї ООН. На сьогодні єдиним документом, який відповідає принципам та резолюціям ООН, є Формула миру Президента Зеленського. Закликаємо вас взяти активну участь у її втіленні та наближенні справедливого та міцного миру в Україні", - підкреслив він.

Міністр також наголосив, що лише у тісній співпраці можна подолати будь-які проблеми, зокрема російський удар по світовій продовольчій безпеці.

Африканська "мирні ініціативи"

Нагадаємо, що 16 червня президенти ПАР, Замбії, Сенегалу, прем'єр Єгипту та інші урядовці країн Африки відвідали Київ та зустрілися з главою держави Володимиром Зеленським.

Лідер Південної Африки представив "мирний план" для України, який складається з 10 пунктів, який включає заклики до деескалації бойових дій і невідкладного початку переговорів, звільнення військовополонених і повернення дітей та гуманітарну підтримку.

Після України лідери африканських країн поїхали до Росії, де зустрілися з російським диктатором Володимиром Путіним.

Після візитів президент ПАР Сиріл Рамафоса заявив, що "мирні" пропозиції делегації будуть розглянуті обома сторонами.

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