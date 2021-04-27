Сейчас нет необходимости эвакуировать дипломатов из России, - МИД Украины
Сейчас Украина не нуждается в эвакуации своих дипломатов с территории Российской Федерации. В отношении них принято достаточно мер безопасности.
Об этом заявил госсекретарь МИД Александр Баньков в интервью изданию "Главком".
Он подчеркнул, что в новейшей истории украинской дипломатии были случаи, когда приходилось эвакуировать посольство во время развития конфликта в Сирии.
"Посольство, которое работало в Ливии, было эвакуировано в Тунис. Из-за военных действий физическая безопасность работников была под угрозой", - рассказал Баньков.
В то же время, он убежден, что необходимости предпринимать подобные действия в России пока нет.
"Но мы прибегли к таким мерам безопасности как сокращение персонала, в начале вооруженного конфликта рекомендовали вывезти их семьи, что и было сделано. Также существуют определенные ограничения для мест проживания", - подчеркнул госсекретарь МИД.
РБК-Украина писало, что на территории России сейчас продолжают работу 37 украинских дипломатов. Их количество с 2014 года уменьшилось примерно вдвое.
Напомним, Украина в ответ на высылку украинского дипломата из России объявила "persona non grata" российского консула в Одессе. Он должен покинуть страну до 30 апреля.
Ранее Россия выслала украинского консула в Санкт-Петербурге якобы "за шпионаж".