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Кулеба о введении санкций США против России: решение в Вашингтоне уже принято

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Киев, Четверг 20 января 2022 12:24
Кулеба о введении санкций США против России: решение в Вашингтоне уже принято Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что США разработали пакет санкций против России, который нанесет "разрушительный" удар по ее экономике. Соответствующее решение уже принято в Вашингтоне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Кулебы во время брифинга.

"США разработали пакет очень болезненных санкций против России, которые способны нанести разрушительный экономический удар...Принципиальным является то, что решение в Вашингтоне уже принято", - рассказал Кулеба.

В свою очередь он не стал раскрывать все детали, ведь сейчас, по его словам, на финишной прямой идет работа с согласованием действий между США и их европейскими союзниками.

"США готовы применить всю мощь своих экономических и финансовых инструментов, чтобы перекрыть кислород российской экономике. РФ также потеряет доступ к целому ряду важных для ее развития технологий", - резюмировал Кулеба.

Напомним, президент Владимир Зеленский призвал США срочно ввести санкции против России. Поскольку после вторжения в Украину они не будут иметь никакого смысла.

Добавим, США подготовили проект санкций против России на случай вторжения в Украину, которые, в том числе будут распространяться на президента РФ Владимира Путина.

Стоит отметить, что в США допускают любые варианты санкций против России, в том числе возможность межбанковской системы передачи информации SWIFT, в случае вторжения в Украину.

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