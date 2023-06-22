Кулеба считает Украину суперактивом для НАТО и объяснил причину

Украина стремилась вступить в НАТО еще до полномасштабного вторжения РФ, однако сейчас ситуация резко изменилась. Сейчас Альянс нуждается в присоединении Украины.

Об этом рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Сейчас, если мы смотрим на НАТО, то из всех объективных факторов, НАТО нуждается в Украине. Я вам скажу даже так. Если до полномасштабной войны Украина нуждалась в НАТО, чтобы защититься и укрепиться, то теперь НАТО больше нуждается в Украине", - сказал министр.

Он отметил, что государство, которое самостоятельно способно оборонять восточный фланг НАТО, "а это сейчас Украина, - это суперактив для НАТО".

Кулеба пояснил, что сейчас партнеры, которые против членства Украины, мыслят из логики бремени, как это было до войны, что Украина это бремя для НАТО. Но он заверил, что реальность уже изменилась.

"Сейчас это актив. Сейчас, когда Балтийские страны просят Германию прислать бригаду, чтобы она их защищала от России, то после обретения Украиной членства в НАТО, какая бригада будет в Балтийских странах? Это будет украинская бригада и немцам не надо будет тратить деньги и ресурсы и ставить на политический риск прямого столкновения с РФ. Но эту систему мышления надо изменить, это занимает время", - подытожил Кулеба.

Украина и НАТО

Напомним, сегодня министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел телефонные переговоры с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

"Мы полностью сосредоточились на возможном содержании решения НАТО относительно перспективы членства Украины. Украина является активом НАТО. Мы сделаем его сильнее", - добавил Кулеба.

Заметим, что страны НАТО до сих пор спорят о том, что предложить Киеву на встрече лидеров альянса в Вильнюсе 11-12 июля.

В то время как Киев и его ближайшие союзники в Восточной Европе призывают к конкретным шагам, чтобы приблизить Украину к членству, западные правительства, такие как США и Германия, опасаются любых шагов, которые могут приблизить альянс к войне с Россией.

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина ожидает приглашения в НАТО на июльском саммите Альянса в Вильнюсе с открытой датой.

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