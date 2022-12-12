Кулеба вважає реальним повний блекаут в Україні

Повний блекаут в Україні є реалістичним сценарієм. При цьому українська влада не очікує масового виїзду жителів у зв'язку зі складними умовами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю міністра закордонних справ Дмитра Кулеби німецькому виданню ARD.
Він наголосив, що
Кулеба вважає, що навіть за
отрібна невійськова допомога, особливо генератори та трансформатори.
Нагадаємо, у Києві можуть злити воду з труб та перекрити опалення у разі російських обстрілів по інфраструктурі. При цьому відновити його буде складно аж до самої весни.
Детальніше про те, як буде функціонувати Київ у разі блекауту - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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