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Кулеба вважає реальним повний блекаут в Україні

Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Повний блекаут в Україні є реалістичним сценарієм. При цьому українська влада не очікує масового виїзду жителів у зв'язку зі складними умовами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю міністра закордонних справ Дмитра Кулеби німецькому виданню ARD.

Він наголосив, що

Кулеба вважає, що навіть за

отрібна невійськова допомога, особливо генератори та трансформатори.

Нагадаємо, у Києві можуть злити воду з труб та перекрити опалення у разі російських обстрілів по інфраструктурі. При цьому відновити його буде складно аж до самої весни.

Детальніше про те, як буде функціонувати Київ у разі блекауту - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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