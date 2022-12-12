Кулеба вважає реальним повний блекаут в Україні

Він наголосив, що

Кулеба вважає, що навіть за

отрібна невійськова допомога, особливо генератори та трансформатори.

Нагадаємо, у Києві можуть злити воду з труб та перекрити опалення у разі російських обстрілів по інфраструктурі. При цьому відновити його буде складно аж до самої весни.

Детальніше про те, як буде функціонувати Київ у разі блекауту - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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