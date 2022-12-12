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Кулеба считает реальным полный блекаут в Украине

Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Полный блекаут в Украине является реалистичным сценарием. При этом украинские власти не ожидают массового выезда жителей в связи со сложными условиями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра иностранных дел Дмитрия Кулебы немецкому изданию ARD.

Он отметил, что

Кулеба считает, что даже при

невоенная помощь, особенно генераторы и трансформаторы.

Напомним, в Киеве могут слить воду из труб и перекрыть отопление в случае российских обстрелов по инфраструктуре. При этом восстановить его будет сложно до самой весны.

Детальнее о том, как будет функционировать Киев в случае блекаута - читайте в материале РБК-Украина.

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