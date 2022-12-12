Кулеба считает реальным полный блекаут в Украине

Он отметил, что

Кулеба считает, что даже при

невоенная помощь, особенно генераторы и трансформаторы.

Напомним, в Киеве могут слить воду из труб и перекрыть отопление в случае российских обстрелов по инфраструктуре. При этом восстановить его будет сложно до самой весны.

Детальнее о том, как будет функционировать Киев в случае блекаута - читайте в материале РБК-Украина.

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