Кулеба о вторжении РФ в Украину: не должны давать Путину ни малейшего шанса играть с агрессией

"Говоря о незначительных и полных вторжениях или полном вторжении, нельзя быть наполовину агрессивным. Вы либо агрессивны, либо не агрессивны. Мы не должны давать Путину ни малейшего шанса играть с агрессией или небольшими операциями вторжения. Эта агрессия была с 2014 года. Это факт", - заявил Кулеба.

Он также добавил, что, по его мнению, Байден искренне заинтересован в помощи и сотрудничестве с Украиной.

"Мы в Украине не сомневаемся, что президент Байден привержен Украине", - заявил Кулеба.

Отметим, вчера на пресс-конференции, посвященной первому году пребывания на должности президента США, Байден сказал, что Россия будет привлечена к ответственности, если она вторгнется в Украину.

"Это зависит от того, что она делает. Одно дело, если это будет незначительное вторжение, и тогда в итоге мы будем спорить о том, что делать и чего не делать", - заявил он.