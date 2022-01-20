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Кулеба о вторжении РФ в Украину: не должны давать Путину ни малейшего шанса играть с агрессией

Автор: Валерия Полищук

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не должна дать ни малейшего шанса президенту РФ Владимиру Путину играть в небольшие операции по вторжению в Украину. Таким образом, Кулеба ответил на заявление президента США Джо Байдена о "незначительном вторжении" в Украину со стороны России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

"Говоря о незначительных и полных вторжениях или полном вторжении, нельзя быть наполовину агрессивным. Вы либо агрессивны, либо не агрессивны. Мы не должны давать Путину ни малейшего шанса играть с агрессией или небольшими операциями вторжения. Эта агрессия была с 2014 года. Это факт", - заявил Кулеба.

Он также добавил, что, по его мнению, Байден искренне заинтересован в помощи и сотрудничестве с Украиной.

"Мы в Украине не сомневаемся, что президент Байден привержен Украине", - заявил Кулеба.

Отметим, вчера на пресс-конференции, посвященной первому году пребывания на должности президента США, Байден сказал, что Россия будет привлечена к ответственности, если она вторгнется в Украину.

"Это зависит от того, что она делает. Одно дело, если это будет незначительное вторжение, и тогда в итоге мы будем спорить о том, что делать и чего не делать", - заявил он.

Напомним, вчера Байден пригрозил России невиданными санкциями за нападение на Украину.

При этом он не исключил, что Путин готовит вторжение в Украину.

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Дмитрий КулебаВторжение России в УкраинуВладимир Путин