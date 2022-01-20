RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Кулеба про вторгнення РФ в Україну: не повинні давати Путіну ні найменшого шансу грати з агресією

Автор: Валерія Поліщук

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна не повинна дати ні найменшого шансу президенту РФ Володимиру Путіну грати в невеликі операції з вторгнення в Україну. Таким чином, Кулеба відповів на заяву президента США Джо Байдена про "незначне вторгнення" в Україну з боку Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

"Говорячи про незначні і повні вторгнення або повне вторгнення, не можна бути наполовину агресивним. Ви або агресивні, або не агресивні. Ми не повинні давати Путіну ні найменшого шансу грати з агресією або невеликими операціями вторгнення. Ця агресія була з 2014 року. Це факт", - заявив Кулеба.

Він також додав, що, на його думку, Байден щиро зацікавлений у допомозі та співпраці з Україною.

"Ми в Україні не сумніваємося, що президент Байден прихильний Україні", - заявив Кулеба.

Зазначимо, вчора на прес-конференції, присвяченій першому році перебування на посаді президента США, Байден сказав, що Росія буде притягнута до відповідальності, якщо вона вторгнеться в Україну.

"Це залежить від того, що вона робить. Одна справа, якщо це буде незначне вторгнення, і тоді в підсумку ми будемо сперечатися про те, що робити і чого не робити", - заявив він.

Нагадаємо, вчора Байден пригрозив Росії небаченими санкціями за напад на Україну.

При цьому він не виключив, що Путін готує вторгнення в Україну.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дмитро КулебаВторгнення Росії до УкраїниВолодимир Путін