Кулеба про вторгнення РФ в Україну: не повинні давати Путіну ні найменшого шансу грати з агресією

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна не повинна дати ні найменшого шансу президенту РФ Володимиру Путіну грати в невеликі операції з вторгнення в Україну. Таким чином, Кулеба відповів на заяву президента США Джо Байдена про "незначне вторгнення" в Україну з боку Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal .

"Говорячи про незначні і повні вторгнення або повне вторгнення, не можна бути наполовину агресивним. Ви або агресивні, або не агресивні. Ми не повинні давати Путіну ні найменшого шансу грати з агресією або невеликими операціями вторгнення. Ця агресія була з 2014 року. Це факт", - заявив Кулеба.

Він також додав, що, на його думку, Байден щиро зацікавлений у допомозі та співпраці з Україною.

"Ми в Україні не сумніваємося, що президент Байден прихильний Україні", - заявив Кулеба.

Зазначимо, вчора на прес-конференції, присвяченій першому році перебування на посаді президента США, Байден сказав, що Росія буде притягнута до відповідальності, якщо вона вторгнеться в Україну.

"Це залежить від того, що вона робить. Одна справа, якщо це буде незначне вторгнення, і тоді в підсумку ми будемо сперечатися про те, що робити і чого не робити", - заявив він.