Кулеба про вступні переговори України з ЄС: історія відбудеться за будь-яких обставин

Міністр наголосив, що не любить прогнозів і активно працює у складі всієї дипломатичної команди президента Володимира Зеленського у питанні початку переговорів про вступ України до Євросоюзу.

"Йдеться про рішення історичного масштабу, і тому президент особисто бере участь у цих процесах. Ми працюємо над тим, щоб рішення були позитивні. Історію не зупинити, вона відбудеться за будь-яких обставин. Наше завдання полягає в тому, щоб вона відбулася якнайшвидше. І саме над цим ми працюємо", - додав глава МЗС.

Кулеба уточнив, що цього тижня і впродовж наступного буде дуже багато дипломатії, і не лише у Києві та Брюсселі, а й в інших столицях.

"Зверніть увагу на телефонні розмови президента, які вже були проведені наприкінці минулого тижня, які будуть проводитись. Зверніть увагу на візити окремих європейських лідерів до окремих європейських столиць", - зазначив він.

Міністр нагадав, що минулого тижня у Брюсселі поспілкувався з великою кількістю глав МЗС країн Євросоюзу, і скрізь ключовим питанням був саміт 14-15 грудня, а також рішення, які відповідають інтересам України та всієї Європи.

Переговори щодо вступу України до ЄС

Нагадаємо, кілька тижнів тому Єврокомісія оприлюднила звіт. У документі вона рекомендувала розпочати переговори щодо вступу України до Європейського союзу.

Для того, щоб вони почалися, потрібне відповідне рішення всіх країн ЄС. Це питання лідери держав-членів обговорять на саміті, який відбудеться 14-15 грудня.

У той же час Угорщина вже відкрито заявила про те, що виступає проти переговорів щодо вступу України до ЄС.

Наразі, за інформацією ЗМІ, угорський прем'єр Віктор Орбан намагається переконати чиновників ЄС не виносити питання переговорів на саміт.