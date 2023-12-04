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Кулеба о вступительных переговорах Украины с ЕС: история состоится при любых обстоятельствах

Фото: Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украина при любых обстоятельствах начнет переговоры о вступлении в Европейский союз. Но сейчас задача состоит в том, чтобы это произошло как можно скорее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в эфире телемарафона.

Министр подчеркнул, что не любит прогнозов и активно работает в составе всей дипломатической команды президента Владимира Зеленского по вопросу начала переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. 

"Речь идет о решении исторического масштаба, и поэтому президент лично участвует в этих процессах. Мы работаем над тем, чтобы решения были позитивные. Историю не остановить, она состоится при любых обстоятельствах. Наша задача состоит в том, чтобы она состоялась как можно скорее. И именно над этим мы работаем", - добавил глава МИД. 

Кулеба уточнил, что на этой неделе и на протяжении следующей будет очень много дипломатии, и не только в Киеве и Брюсселе, но и в других столицах. 

"Обратите внимание на телефонные разговоры президента, которые уже были проведены в конце прошлой недели, которые будут проводиться. Обратите внимание на визиты отдельных европейских лидеров в отдельные европейские столицы", - отметил он. 

Министр напомнил, что на прошлой неделе в Брюсселе пообщался с большим количеством глав МИД стран Евросоюза, и везде ключевым вопросом был саммит 14-15 декабря, а также решения, которые соответствуют интересам и Украины, и всей Европы.

Переговоры о вступлении Украины в ЕС

Напомним, несколько недель назад Еврокомиссия обнародовала отчет. В документе она рекомендовала начать переговоры о вступлении Украины в Европейский союз. 

Для того, чтобы они начались, необходимо соответствующее решение всех стран ЕС. Вопрос лидеры государств-членов обсудят на саммите, который состоится 14-15 декабря. 

В то же время Венгрия уже открыто заявила о том, что выступает против переговоров о вступлении Украины в ЕС. 

Сейчас, по информации СМИ, венгерский премьер Виктор Орбан пытается убедить чиновников ЕС не выносить вопрос переговоров на саммит

 

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МИД УкраиныДмитрий КулебаЕвросоюзВступление в ЕС